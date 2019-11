Polícia Civil prende suspeitos de traficar drogas em Santa Rita

Após investigações, a Polícia Civil conseguiu prender, nesta quarta-feira (27), duas pessoas acusadas de praticar tráfico de drogas na região de Santa Rita, cidade situada na região metropolitana de João Pessoa, a 20 quilômetros da Capital paraibana.

Os presos, sendo um homem e uma mulher, foram localizados por equipes do Núcleo de Repressão Roubos e Furtos e a Entorpecentes da 5ª Delegacia Seccional de Santa Rita.

A dupla foi identificada como Matheus Lucas Ferreira de Oliveira, mais conhecido como “Coringa”, de 21 anos; e Estela Franco Alves, de 32 anos.

Segundo informações do delegado Reinaldo Nóbrega, os dois tiveram as prisões preventivas decretadas pela Justiça por envolvimento com tráfico de drogas e eram considerados foragidos.

Estela foi localizada no bairro de Marcos Moura, enquanto que Matheus foi preso quando se encontrava escondido no bairro do Alto das Populares.

“Os dois tiveram as prisões decretadas por envolvimento com o tráfico de drogas. Matheus ainda tem envolvimento com o crime de associação para o tráfico. Ele é um perigoso traficante da área, que estava foragido, mas agora está devidamente preso após o trabalho de nossas equipes”, declarou o delegado.

Os dois foram submetidos a exames de corpo de delito e, em seguida, encaminhados para a carceragem da Central de Polícia Civil, em João Pessoa. Eles serão apresentados ao Poder Judiciário, nesta quinta-feira (28), durante audiência de custódia.

Com essas duas ações, sobe para 146 o número de prisões realizadas apenas neste ano pela Polícia Civil na região de Santa Rita.

De acordo com o delegado Reinaldo Nóbrega, a maioria dos presos é suspeita de ter envolvimento em crimes graves, como tráfico de drogas, homicídios e assaltos.