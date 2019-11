Polícia captura foragido da Justiça e apreende adolescente com armas

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 12 de novembro de 2019 às 18:43.

A Polícia Militar capturou, no início da noite desta terça-feira (12), na região metropolitana de João Pessoa, um homem procurado pela Justiça, e apreendeu um adolescente com duas armas de fogo.

Na ação mais recente, por volta das 17h, policiais do motopatrulhamento do Batalhão Especializado em Policiamento com Motocicletas (BEPMotos) localizaram um homem de 25 anos de idade que tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Ele foi abordado nas proximidades do Espaço Cultural, no bairro de Tambauzinho, tentou ocultar a identidade, mas foi descoberto pela PM. O acusado foi encaminhado para a Central de Flagrantes

Em Santa Rita – Ainda na região metropolitana, por volta das 16h, policiais da Força Tática do 7º Batalhão apreenderam um adolescente de 16 anos de idade, que estava com duas espingardas, sendo uma de cano curto, calibre 28, e outra de fabricação caseira. Ele foi localizado na comunidade Buraco do Sapo, durante incursões e ações preventivas da PM na região.

O jovem foi apresentado na 6ª Delegacia Distrital, em Santa Rita.