Polícia apreende armas de fogo com suspeitos que respondem por vários crimes

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 21 de novembro de 2019 às 18:48.

A Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo, no fim da manhã e início da tarde desta quinta-feira (21), na região metropolitana de João Pessoa. Nas ações, duas pessoas que já tinham passagem pela polícia por diversas atividades criminosas foram presas.

Na apreensão mais recente, policiais da 4ª Companhia Independente receberam denúncia de um ponto de tráfico na cidade de Bayeux, e conseguiram chegar a uma casa no bairro de São Bento, com drogas.

No local, a PM apreendeu porção de substância análoga a maconha, 34 pedras de crack, dinheiro, além de um revólver calibre 38.

Um suspeito de 23 anos de idade, e que já tinha passagem na polícia pelos mesmos crimes de porte ilegal de arma e tráfico de drogas, foi preso. Todo o material e o homem detido foram apresentados na 5º Delegacia Distrital.

Em João Pessoa – Na capital, pouco antes das 12h, um suspeito de 26 anos foi preso pela Força Regional, durante patrulhamento preventivo no bairro do Rangel. Ele também estava com um revólver calibre 38 e munições, quando foi abordado durante atuação da PM em pontos estratégicos da região.