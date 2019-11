Polícia apreende adolescente com moto roubada e suspeito de cometer assaltos

Um adolescente de 14 anos de idade foi apreendido pela Polícia Civil, no final da manhã desta quinta-feira (14), no bairro do Valentina Figueiredo, em João Pessoa. Ele estava a bordo de uma motocicleta Yamaha, modelo XTZ, com queixa de roubo.

Investigações apontam que o adolescente é envolvido com assaltos ocorridos na zona sul da Capital. A apreensão foi realizada por equipes da Delegacia de Crimes Contra Pessoa (DCCPes).

Segundo o delegado Carlos Othon, da DCCPes, a apreensão ocorreu quando investigadores realizavam diligências numa comunidade, localizada nas imediações da Rua do Barro. “O adolescente foi apreendido em flagrante pelo ato infracional análogo ao crime de receptação, previsto no Art. 180 do Código Penal”, afirmou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, além de conduzir uma motocicleta com queixa de roubo, o adolescente ainda tentou escapar da abordagem policial. “Ele empreendeu fuga em alta velocidade pelas vielas da comunidade, mas logo em seguida foi capturado pelos agentes desta Especializada. Importante destacar que o infrator é bem conhecido das forças policiais, responsável por vários assaltos na zona sul de João Pessoa”, completou Othon.

O adolescente foi conduzido à Delegacia da Infância e Juventude (DIJ). Após apreender o jovem, os policiais entraram em contato com o verdadeiro proprietário da motocicleta, para que ele tenha a devolução do veículo. “O proprietário da moto já está sendo avisado para ter seu bem restituído e o adolescente será apresentado à Justiça. A apreensão foi realizada pelo cartório titular da DCCPES”, afirmou o delegado.