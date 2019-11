Polícia apreende 10ª arma de fogo durante ações em comunidade de João Pessoa

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 16 de novembro de 2019 às 11:53.

A Polícia Militar apreendeu mais uma arma de fogo, dentro da comunidade Laranjeiras, na noite dessa sexta-feira (15), no bairro do José Américo, na Capital, chegando a 10ª arma apreendida na localidade, em apenas duas semanas.

A apreensão, que aconteceu durante a Operação República, faz parte do plano de atuação para o combate a grupos criminosos que estariam agindo na comunidade.

A arma retirada de circulação nessa sexta-feira foi uma espingarda, que estava escondida em uma casa abandonada. A Força Regional chegou até o local depois de receber denúncias anônimas. A arma seria usada em confrontos de grupos rivais, na localidade.

Na última quarta-feira (13), a PM prendeu o principal suspeito dos confrontos que vinham acontecendo na comunidade. Wesley Fernandes Pereira Rocha, de 23 anos, confessou o assassinato de José Augusto Silva do Nascimento, de 30 anos, no dia 30 de outubro, crime que deu início a uma disputa pelo comando do tráfico na localidade.

O comparsa dele, Danilo da Silva Araújo, de 20 anos, já tinha sido preso no dia 2 de novembro, em uma ação conjunta do 5º Batalhão e da Delegacia de Homicídios.

A Polícia Militar divulgou um novo balanço das ações realizadas na comunidade, até a manhã deste sábado (16). Além das 10 armas de fogo apreendidas na comunidade, já são nove presos envolvidos diretamente nos confrontos, quase 300 papelotes de maconha e mais de 100 munições.