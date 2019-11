PMJP realiza 2º Encontro Participativo e fortalece diálogo com a população

Visando fortalecer o diálogo permanente entre o poder público e a sociedade civil, a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da Secretaria do Orçamento Participativo (OP), realizou na tarde de terça-feira (12), o 2º Encontro Participativo: Tecendo um Novo Ciclo.

O evento aconteceu no auditório do Paço Municipal e reuniu mais de 100 pessoas entre presidentes de associações, liderança de bairro, representantes de entidades e conselheiros municipais.

Para o secretário do Orçamento Participativo, Francisco José das Chagas, o evento tem apresentado bons frutos para a cidade de João Pessoa, mudando a realidade da população.

“Além da troca de diálogo com a população e a partir disso desenvolver melhorias para a cidade, nesse encontro surgiram iniciativas importantes para João Pessoa. O exemplo do ‘OP Temático’, que conversa com as pessoas e é uma ferramenta para que se possa apresentar e detalhar os avanços na qualidade de vida da Capital”, disse.

Durante o encontro foi aplicado um questionário entre os participantes para conhecer as impressões sobre as ações do Orçamento Participativo (OP) e a partir disso poder traçar os caminhos para o ano de 2020. No questionário, tinha espaço para sugestões, as etapas que eles participaram durante o ano, as participações nas plenárias do OP Temático.

Para o presidente da Associação de Moradores do Bairro São José, Paulo Batista, a PMJP tem alterado a realidade do bairro com ações e trabalhos que melhoram a vida de todos da região.

“O prefeito Luciano Cartaxo foi o que mais fez pelo nosso bairro. O projeto de urbanização, as moradias do Residencial Novo São José, que ofereceu uma moradia de qualidade para quem mais precisa. Realmente esses encontros que participamos têm sido muito importantes, pois aqui a gente tem voz e somos ouvidos por todos os secretários”, contou.

OP – A população de João Pessoa participa de um instrumento da democracia participativa, que promove o diálogo direto com o poder público municipal, sobre o melhor encaminhamento dos recursos públicos do orçamento municipal.

O Orçamento Participativo empodera a sociedade e fortalece o poder local, fazendo o compartilhamento de poder entre gestão e população, que participa e fiscaliza as ações do governo, além de ajudar na elaboração e implementação das peças orçamentárias: Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); Lei Orçamentária Anua l(LOA) e Plano Pluarianual (PPA).