PMJP conclui curso de capacitação com mulheres moradoras de residenciais

A Secretaria de Habitação Social (Semhab) da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) encerrou mais um curso de capacitação oferecido aos moradores do residencial Nice Oliveira, Vista Alegre, Colinas de Gramame e Novo São José.

Ação resulta de uma parceria com o Instituto Rede Mulher Empreendedora, através do “Programa Ela Pode” e a última turma capacitada a atuar no empreendedorismo é formada por 12 mulheres.

A Secretária de Habitação Socorro Gadelha disse que esse trabalho é tratado com prioridade e lembra que nos últimos quatro anos já foram oferecidos 70 cursos profissionalizantes nas áreas de beleza, gastronomia, informática farmácia, barbeiro, cuidador de idoso, eletricista e outras áreas, além de 250 treinamentos em áreas especificadas como administração condominial, totalizando cerca de mil e 500 pessoas beneficiadas. Todas as ações sempre voltadas para os beneficiados com as moradias entregues pela PMJP.

“Nós fazemos um trabalho de acompanhamento dessas famílias, e muitas delas viviam em condições sub-humanas sem perspectivas de vida e a Prefeitura esta proporcionando a elas uma grande mudança no estilo de vida, entregando uma moradia e qualificando para o mercado de trabalho”, comentou.

O secretário adjunto da Semhab, André Coelho, afirmou que este ano foram oferecidos diversos cursos em áreas diferentes, adiantando que ano vem o trabalho vai continuar.

“Todas as vezes que nós vemos uma turma concluindo um curso, é motivo de grande satisfação para toda a equipe da Semhab envolvida no projeto, porque sabemos que estamos fazendo a diferença para aquelas pessoas, que se sentem valorizadas e satisfeitas com a oportunidade de ter uma qualidade de vida melhor”, reforçou.

Mudança de vida e qualificação – A massoterapeuta e representante de produtos naturais, Marta Marli Pereira de Oliveira, disse que a vida dela mudou da “água para o vinho”, quando foi morar no Residencial Colinas de Gramame, depois de ter vivido em condições sub-humanas. Ela é uma das concluintes do curso de capacitação do “Programa Ela Pode”, do Instituto Rede Mulher Empreendedora.

“O curso vai me ajudar muito e abriu perspectivas que eu não tinha antes, o que vai me proporcionar mais uma alternativa para melhorar minha renda e a qualidade de vida da minha família”, disse.

Outra dona de casa que compartilha da mesma opinião é Edileide Araújo Miranda de Lima de 37 anos, que morava no Alto do Mateus, na comunidade Beira da Linha.

Ela fez o curso de cuidador de idoso porque já tinha experiência na área, mas não tinha como provar que era capacitada e agora vai mostrar que esta apta a tomar conta de uma pessoa idosa.