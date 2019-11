PMJP anuncia pagamento de novembro e antecipação de dezembro

A Prefeitura de João Pessoa (PMJP) inicia o pagamento da folha de novembro nesta quinta-feira (28) e anuncia o calendário de pagamento dos servidores relativo aos meses de dezembro, além da segunda parcela do 13º salário e 14º salário para professores.

As três folhas representarão uma movimentação de R$ 225 milhões na economia da Capital neste fim de ano. A medida integra a ação “Cidade que tem mais oportunidades”.

Os servidores da PMJP recebem os salários referentes ao mês de novembro na próxima quinta-feira (28), para os servidores inativos e pensionistas. Na sexta-feira (29), podem sacar seus provimentos os demais servidores da administração direta e indireta.

Pela primeira vez, a Prefeitura antecipou o pagamento da folha de dezembro para antes do Natal, injetando R$ 214 milhões na economia da Capital. A mudança no cronograma de desembolso foi acordada com a CDL, contribuindo para impulsionar as vendas no comércio nos últimos 30 dias do ano.

Os salários do mês de dezembro serão pagos nos dias 20 e 23 do referido mês. No primeiro dia (20) recebem os aposentados e pensionistas do Instituto Previdenciário Municipal (IPM). No segundo dia (23), é a vez dos demais servidores.

13º salário

O pagamento da segunda parcela do 13º salário aos servidores da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) será efetuado na segunda-feira (16). Conforme anúncio feito pelo prefeito Luciano Cartaxo, serão R$ 43,1 milhões injetados na economia.

Professores

O pagamento do décimo-quarto será realizado no dia 30/12. A premiação, paga aos profissionais da educação, é resultado da avaliação do programa Escola Nota 10. A medida beneficia professores e servidores da rede municipal de ensino.

TABELA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PMJP