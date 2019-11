PMCG inaugura Estação Cidadania-Cultura, um CRAS e entrega novo ônibus

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 9 de novembro de 2019 às 8:08.

Na manha desta sexta-feira, 8, o prefeito Romero Rodrigues inaugurou a Estação Cidadania – Cultura, no Bairro Malvinas, além de uma nova e moderna instalação do Centro de Referência em Assistência Social, que irá atender a toda região. Um Ônibus para a Secretaria de Assistência Social também foi entregue

O evento contou com a presença de Jayana Nicareta, da Secretaria Nacional de Juventude do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Participaram também os secretários Jóia Germano (Secult), Eva Gouveia (Semas), Teles Albuquerque (Sejel), Fernanda Ribeiro (Obras), Geraldo Nobre (Sesuma), Rodolfo Gaudêncio (Educação), Bruno Cunha Lima (Chefe de Gabinete) e outras autoridades.

Durante a solenidade, Romero Rodrigues destacou a importância da parceria com o governo federal na implantação do projeto, onde irá mudar a realidade do Bairro Malvinas.

“Essa região é muito querida, não apenas para mim, mas para toda a administração municipal, através de tantas ações que conseguimos realizar pelas Malvinas, de infra estrutura e pavimentação, melhoria na mobilidade urbana”, frisou o prefeito.

Ainda durante o evento, foi entregue a Secretaria Eva Gouveia as chaves de um ônibus, todo adaptado conforme as diretrizes do SUAS – Sistema Unico da Assistência Social, que será utilizado por todos os programas e serviços da Semas.

O Conselho Gestor composto por 15 membros, representantes da comunidade das Malvinas, irá compartilhar com a Prefeitura a responsabilidade da Estação Cidadania – Cultura – que inclui ações intersetoriais da Secult, Seduc, Semas, Secretaria de Ciências e Tecnologia, Sejel, além da sociedade civil organizada, lideranças comunitárias representativas.

A Estação

A Estação Cidadania – Cultura é um equipamento social, construído numa área de 3 mil metros quadrados. Dispõe de sala de projeção, cinema, espaço multiuso com computadores de última geração, biblioteca, quadra de esportes e uma unidade do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), que tem um alcance territorial de mais de 5 mil famílias, atualmente dentro do território de abrangência.

Desta forma a Estação tem o intuito de integrar a sociedade as atividades culturais, lazer, prática de esportes, assistência social e tecnologia através da inclusão digital, qualificando para o mercado de trabalho competitivo.

O espaço funcionará de domingo a domingo, das 8 às 21h, exceto feriado.