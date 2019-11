PMCG explica a não confirmação de políticos na inauguração do Aluízio Campos

Com a inauguração do complexo habitacional Aluízio Campos se aproximando, a prefeitura municipal de Campina Grande tem procurado articular uma melhor recepção, tanto para os moradores que receberão suas novas moradias, quanto para a classe política.

Entretanto, alguns políticos têm comentado sobre a não confirmação de seus nomes no evento, que contará com a presença do presidente da República Jair Bolsonaro (PSL), causando alguns burburinhos entre políticos aliados e opositores à gestão municipal.

Sobre o assunto, o prefeito Romero Rodrigues (PSD), durante entrevista concedida na manhã desta sexta-feira, 8, ressaltou que não está no controle da prefeitura municipal a confirmação de quem poderá estar presente no evento.

– Eu não sei quem tá confirmado a presença, porque o convite não vem da prefeitura. Nós mandamos a relação de todos os deputados estaduais, deputados federais, senadores e vereadores, inclusive os que são da oposição. O convite não é nosso, a gente encaminha a relação nominal, e por questão de segurança passa por um crivo e eles que enviam o convite Todo mundo que for nós estaremos recebendo de coração, não há discriminação- explicou