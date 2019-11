PMCG: Entrega das chaves ocorre até sexta-feira no Aluízio Campos

Só no primeiro dia, foram entregues pelo menos 3 mil chaves das casas do complexo habitacional Aluízio Campos.

Segundo o secretário adjunto de Planejamento da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Carlos Dunga, durante entrevista à Rádio Campina FM, até a próxima sexta-feira, 15, equipes estarão de plantão nas duas escolas do local realizando as entregas das chaves para os moradores faltosos. O atendimento ocorre das 09 às 17h.

– Pelo menos 197 pessoas tiveram pendências no cadastro do Banco do Brasil e elas já podem procurar o banco para assinar os contratos e, posteriormente, irem ao Aluízio Campos ocuparem suas casas. As pessoas estão muito felizes e ainda na segunda feira já começaram a realizar as mudanças. Muitas famílias já dormiram em suas casas novas – disse.

O secretário ressaltou ainda que os mutuários receberam não apenas uma casa, mas equipamento de saúde, esporte, lazer, água encanada, energia elétrica e toda a infraestrutura de uma cidade.

– Vi esperança, nos olhos das pessoas, com a certeza de futuro melhor, de um novo tempo. Eles não receberam apenas uma casa, mas escolas, creches, ruas pavimentadas, eletrificação. Toda infraestrutura pronta. Como gestor, Romero cumpre uma página na história de Campina Grande – disse.