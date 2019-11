PMCG e representantes de blocos se reúnem para discutir o Campina Folia

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 7 de novembro de 2019 às 22:45.

Na manhã da quarta-feira, 06 de novembro, a Prefeitura Municipal de Campina Grande, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico realizou a primeira reunião com todos os representantes dos blocos carnavalescos do Campina Folia.

O encontro teve como objetivo de coordenar as ações do calendário turístico para realização harmoniosa dos festejos pré e pós momo. A secretária Rosália Lucas abriu a reunião falando da prioridade os blocos mais antigos agendarem suas datas e os novos, se ajustarem dentro da semana pré.

Ainda dentro das discussões durante a reunião ficou acordado que no próximo dia 10 de dezembro, às 15h, será lançando, oficialmente o Campina Folia com um evento no Partage Shopping Campina Grande.

Ainda de comum acordo entre os presentes na reunião, foi decido que o grande homenageado do Campina Folia 2020, será músico campinense Henrique do Vale, recentemente falecido. Durante a reunião ficou acordado que acontecerá uma prévia carnavalesca no Espaço Cultural da Feira Central de Campina Grande, ainda em data a ser definida.