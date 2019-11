PMCG define logística para coleta de lixo no Conjunto Aluízio Campos

Inaugurado no último dia 11, o Complexo habitacional Aluízio Campos, localizado no bairro do Ligeiro, em Campina Grande, está recebendo atenção por parte do poder público, também no quesito limpeza urbana, como já ocorre em toda cidade, através de um projeto já desenvolvido pela Secretária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente – SESUMA.

O Secretário Geraldo Nobre Cavalcante explicou que, por orientação do prefeito Romero Rodrigues, já foi iniciado um sistema de limpeza eficiente com a coleta dividida em duas etapas distintas.

Nas terças, quintas e sábado, a convencional, o lixo porta a porta, e na sexta-feira, a seletiva, com produtos recicláveis.

“Depois de visitarmos todas as ruas, foi necessário desenvolver um projeto específico, por se tratar de um conjunto com 4.100 casas e apartamentos, considerada uma cidade de porte médio, por ter mais de 70 ruas e avenidas. A equipe terá de percorrer quase 30 quilômetros”, explicou.

Todas estas ações da Sesuma foram levadas ao conhecimento dos moradores através de reuniões.

“Mostramos a necessidade de que haja por parte deles uma conscientização para que, juntos, mutuários e poder público, tenhamos um serviço de qualidade e eficiente”, disse o secretário.

O conjunto tem uma área específica, já destinada pela Construtora Rocha, responsável pela obra, para destinação dos resíduos recicláveis e orgânicos.

“Acredito que, com essas providências, já estamos, desde a terça-feira, um dia após a inauguração, proporcionando juntamente com a população, um serviço de limpeza planejada, programada e conscientizada”, afirmou.

O prefeito Romero Rodrigues, acatou a ideia da Secretaria de se fixar um sub-departamento de Limpeza Urbana dentro do Aluízio Campos.

“O que, sem dúvidas, torna esse serviço bem mais eficiente. Fizemos uma simulação antecipada, onde utilizamos carro coletor e nosso pessoal, e já no primeiro primeiro dia o nosso trabalho foi coroado de êxito”.

Meio Ambiente

Outra iniciativa pensada por parte da Prefeitura foi a parte de arborização de todo o Complexo, que além de ganhar um Jardim Botânico, vem sendo beneficiado com a plantação de centenas de mudas.

“Há dois anos implantamos o projeto Minha Àrvore em toda sua extensão e este trabalho está sendo intensificado pela equipe da Dra. Denise Sena, coordenadora do Meio Ambiente. O Aluízio Campos será um modelo em termos ambientais com estas nossas iniciativas e, certamente, teremos todo apoio da população”.

Na obra do Complexo Aluízio Campos, nesta primeira etapa inaugurada pelo prefeito Romero Rodrigues, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, foram investidos cerca de R$ 330 milhões, sendo a maior parte dos recursos do Governo Federal.

A contra-partida da Prefeitura Municipal foi em torno de R$ 40 milhões, inclusive com a instalação de adutora exclusiva e vias de acesso.

O bairro ganhou duas linhas de ônibus, creches, escolas, quadras, PSFs, 10 praças com academias, áreas de eventos e equipamentos sociais também foram entregues.