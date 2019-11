PMCG apura denúncia de venda de imóveis no Aluízio Campos

Com as denúncias de possíveis vendas de imóveis localizados no recém-inaugurado complexo Aluízio Campos, que é terminantemente proibido no contrato, o secretário adjunto da pasta de Planejamento, Carlos Dunga Júnior, alertou que já estão em apuração, em entrevista concedida à Rádio Caturité FM, nessa quinta-feira, 21.

O secretário reafirmou que as ações de venda ou repasse das casas são terminantemente proibidas e frisou que caso se confirmem as denúncias, o imóvel será retirado tanto do proprietário quanto do possível comprador.

– Estamos apurando. Algumas denúncias já foram enviadas para a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, para que sejam apuradas. Como diz o prefeito Romero, ‘perde quem vende, perde quem compra’ – enfatizou.