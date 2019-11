PMCG anuncia maior parte da programação do Maior São João do Mundo 2020 nesta quarta

O prefeito Romero Rodrigues (PSD) afirmou que nessa quarta-feira (27) maior parte da programação do Maior São João do Mundo será anunciada em Campina Grande.

Ele destacou que será apresentada para a população boa parte dos artistas que irão compor a festa, visando facilitar a organização dos frequentadores do evento, especialmente os turistas.

Romero frisou, em entrevista à Rádio Panorâmica FM, que “a base do São João 2020” será anunciada nessa quarta e posteriormente novos artistas serão adicionados à programação.

– Estaremos lançando para permitir que as pessoas possam, principalmente quem vem de fora, se organizar em torno das datas. Vai ser lançada a programação, embora talvez os dias de apresentações desses artistas serão definidos posteriormente, mas o grande volume de bandas que irão se apresentar no São João vamos apresentar a partir do dia 27. Depois vamos incorporar novas vandas e artistas, mas vamos fazer uma apresentação do que será a base do São João de 2020 – disse.