PM reforça segurança nas áreas comerciais e corredores bancários esta semana

A segurança será reforçada na última semana de novembro em todo o estado, principalmente nas áreas comerciais e nos corredores bancários, por causa do aumento do fluxo de pessoas que esses locais devem receber com as promoções do “Black Week” e “Black Friday”.

O plano de atuação do policiamento foi discutido na manhã desta segunda-feira (25), na sede do Comando Geral, em João Pessoa.

Ficou definido o aumento da presença de policiais a pé e também em rondas, nas ruas comerciais e no trajeto desses locais até os pontos de ônibus.

Para a segurança nos coletivos, serão feitas blitzen para evitar roubos e também abordagens nas paradas.

Para a prevenção nos corredores bancários, onde ficam localizadas as instituições financeiras, que deve ter o aumento de pessoas também por causa do pagamento da 2ª parcela do 13º de aposentados e pensionistas da previdência e dos salários dos servidores federal, estadual e municipal, haverá o aumento do patrulhamento com o reforço das unidades especializadas, a exemplo do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

“Na sexta-feira (29) haverá uma atuação diferenciada, já que o dia será o ápice de toda essa movimentação de pessoas e valores. Para isso estaremos realizando uma operação que já definimos todo o planejamento e contempla a segurança das pessoas que sairão de casa para as compras e outras atividades cotidianas”, pontuou o comandante-geral, coronel Euller Chaves.

Na reunião desta segunda-feira, também foram avaliados os resultados do fim de semana, quando a PM atuou na segurança da 256ª Romaria de Nossa Senhora da Penha e comemorações relacionadas aos torcedores do Flamengo. O saldo final foi a ausência de registro de ocorrências de maior gravidade nesses eventos.