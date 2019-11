PM promete instalação de batalhão no conjunto Aluízio Campos

Recebido pelo coronel Francimar Vieira Lins, comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar em Campina Grande, o prefeito Romero Rodrigues recebeu uma boa notícia em relação à área de segurança pública do Conjunto Aluízio Campos: será implantado, em breve, um batalhão no conjunto, na área já oferecida pela Prefeitura à corporação.

A notícia animou Romero Rodrigues, que solicitou a audiência ao comandante justamente para tratar da segurança em toda a área do “Aluízio Campos”.

O prefeito participou da reunião na sede do 10º Batalhão, no Centro, acompanhado pelo secretário adjunto de Planejamento, Dunga Júnior, e a gerente de Desenvolvimento Comunitário e Trabalho Social da pasta, Alba Valéria.

Na ocasião, Romero Rodrigues fez questão de agradecer o trabalho que já vem sendo feito no local pela PM no momento, através de equipes móveis de policiais militares, no serviço de ronda no conjunto residencial.

O coronel Francimar Lins garantiu que o serviço na área será mantido e reforçado, de forma a inibir a ação de criminosos.

De acordo com o comandante, o novo batalhão da PM a ser instalado no Conjunto Aluízio Campos já foi autorizado pelo comandante geral Euler Chaves e, reforçado por contingente do próprio 10º Batalhão, dispondo de 39 homens basicamente, deverá ser estratégico para atuação nos bairros do Catolé, Liberdade e Distrito de Galante.