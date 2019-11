Petista diz que Bolsonaro só veio pegar carona na obra autorizada por Dilma Rousseff

O suplente de deputado estadual Anísio Maia se mostrou indignado com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL,) na solenidade de inauguração, nesta segunda-feira (11), do Complexo Habitacional Aluízio Campos, no município de Campina Grande.

Conforme Maia, Bolsonaro só veio “pegar carona em uma obra que era da presidenta Dilma”.

“Como não tendo o que apresentar em seus oito meses de governo, ele veio pegar carona em uma obra que é de um governo anterior. Portanto, a Paraíba toda sabe que ele não tem nada a ver com isso”, protestou.

Anísio Maia disse ainda que, na verdade, Bolsonaro só teria vindo passear na Paraíba.

O Complexo Aluízio Campos é o maior conjunto habitacional em construção no Brasil, segundo o Governo Federal. As obras iniciaram em 2014. São 3.012 casas e 1.088 apartamentos. O local ainda conta com escolas, postos de saúde e praças.