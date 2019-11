Pesquisa mostra consolidação da programação religiosa da Rádio Caturité

A Rádio Caturité FM (104.1) obteve novamente um ótimo resultado na pesquisa de rádio realizada pelo Instituto 6 Sigma, edição de 2019, liderando em vários horários e/ou faixas de público.

Um dos destaques é a programação religiosa, uma das marcas tradicionais da emissora campinense.

A transmissão dominical da ´Missa do Lar´, às 10 horas da manhã, registrou novamente uma audiência expressiva. Predominantemente, ela é celebrada pelo bispo diocesano Dom Dulcênio Fontes de Matos.

Dois outros programas com audiência consolidada igualmente têm Dom Dulcênio à frente.

São os casos do programa diário ´Bom Dia Irmãos´, que vai ao ar às 6h20, e do recém lançado Hora Católica, transmitido aos domingos, das 7h às 8h.

Nesse último caso, mesmo estando na programação há apenas praticamente 1 ano, o ´Hora Católica´ já conseguiu atrair as atenções, audiência e interesse ao ponto de estar elencado entre as primeiras colocações no horário, mesmo concorrendo com atrações essencialmente musicais em outras emissoras.