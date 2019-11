Pesquisa aponta redução no preço de combustíveis em Campina Grande

De acordo com a última pesquisa de preços realizada pelo Procon de Campina o preço médio do etanol caiu 2,52%, ou seja R$ 0,084, em comparação ao mês passado.

A mesma pesquisa mostra que a gasolina comum também apresentou uma pequena redução de apenas 0,02%. Já os outros combustíveis apresentaram aumento em seu preço médio, a gasolina aditivada 0,20%, o diesel comum 0,34% e o diesel S-10 um aumento de 0,43%. O gás natural veicular continua com o mesmo preço médio do mês anterior R$ 3,926.

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon de Campina Grande alerta que mesmo com essa redução no etanol o consumidor deve ficar atento à pesquisa de preços.

“Nossa pesquisa mostra que entre os 58 postos pesquisados o preço do etanol pode chegar a 68 centavos de diferença entre o menor e o maior preço encontrado. Além disso, sempre que o consumidor tiver dúvida entre abastecer com etanol ou gasolina deve-se fazer o seguinte cálculo: dividir o preço do litro do etanol pelo da gasolina. Se o resultado for inferior a 0,7, o álcool é o melhor para abastecer, mas se for maior, então prefira a gasolina. Usando os preços médios encontrados na nossa pesquisa, onde a gasolina comum foi de R$ 4,273 e o etanol R$ 3,251 o resultado da divisão é 0,76. Ou seja, mesmo com a redução do etanol, a gasolina ainda é a melhor opção”, alerta Rivaldo.

A pesquisa ocorreu nos dias 7 e 8 deste mês em 58 postos de combustíveis do município e já está disponível no site do órgão https://procon.campinagrande.pb.gov.br/combustiveis-novembro/.