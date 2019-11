Paróquia São João Paulo II será instalada no Complexo Aluízio Campos

O padre Rodolfo Lucena afirmou que as famílias que estão chegando, a partir desta segunda-feira (11), no Complexo Aluízio Campos, terão uma igreja católica no local para que a ação evangelizadora seja estendida à grande população que irá morar no local.

Ele citou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que foi designado para ser o pároco da Paróquia São João Paulo II, que está sendo construída no Complexo Aluízio Campos.

Segundo o padre Rodolfo, é preciso levar amparo espiritual para as famílias que irão morar no conjunto habitacional e afirmou que hoje é um dia muito feliz, pois muitas pessoas serão beneficiadas com uma casa.

– Hoje é um dia de muita alegria para mim, para o bispo Dom Dulcênio e sobretudo para as famílias que vão receber suas casas. Queremos desejar que as famílias sejam muito felizes nesse lugar que foi preparado com muito carinho para eles. A Paróquia São João Paulo II vai estar sempre de portas abertas para acolher a todos que quiserem se aproximar da palavra de Deus – disse.