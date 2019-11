Pároco da Catedral comenta festa da Padroeira de Campina Grande

O vigário-geral e pároco da Catedral de Campina Grande, padre Luciano Guedes, afirmou que a Catedral de Campina Grande está em festa e em comemoração aos seus 250 anos de fundação na cidade.

Ele destacou que o altar-mor na Catedral foi restaurado e o local testemunha a história e organização social de muitas gerações que compuseram Campina Grande ao longo dos 250 anos da igreja matriz da cidade.

Segundo Luciano, a expectativa é de que exista evangelização de cada um dos corações que participarem da festa da padroeira de Campina Grande, Nossa Senhora Imaculada da Conceição.

Ele destacou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que a festa visa “derramar bênçãos de saúde do corpo e da alma para todas as pessoas que estarão envolvidas nesse grande acontecimento”.

– Ao lembrar que Nossa Senhora é o templo de Deus, nós adquirimos esperança. É ela que acalenta a nossa caminhada, as nossas angústias, as nossas dores e aponta para o triunfo de Deus na nossa própria vida. A humanidade é de Deus, é criada por Deus e para Deus, e Nossa Senhora é a representação da nossa esperança e do nosso desejo de vida – disse.