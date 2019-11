Parceria entre PBGás e Uber apresenta vantagens para quem instalar kit GNV

A Companhia Paraibana de Gás (PBGás) firmou parceria com a Uber para apresentação de vantagens para os motoristas parceiros do aplicativo que instalarem kits GNV como estratégia de redução dos custos com combustíveis.

Dentre as vantagens estão a concessão pela PBGás de bônus de até R$ 1 mil na instalação de kits GNV 5ª geração, além de realização de palestras sobre as vantagens e passo a passo para os motoristas aderirem ao GNV.

A Uber também tem feito parcerias com convertedoras para melhores condições de parcelamento, e a inclusão das taxas obrigatórias do Detran-PB e da Vistoria do Inmetro para os motoristas parceiros do aplicativo.

O gerente de Marketing e Relacionamento com o Mercado da PBGás, George Ferreira, apresentou esta semana, no espaço Uber, palestra aos motoristas de aplicativos sobre as vantagens e informações necessárias para instalação dos kits GNV.

Ele destacou, ainda, características que tornam o GNV mais eficientes como rodar em média 3 km por mais do que a gasolina por km, menos desgastes nas peças do motor e por manter por décadas um melhor nível de economia do que a gasolina e o etanol.

O proprietário da convertedora GNV Prime, Bruno Leão, afirmou que esta parceria com a Uber é fundamental para aumentar a lucratividade dos motoristas e já tem gerado bons frutos em outros estados brasileiros.

Ele apresentou simulações que com a parceria e o bônus da PBGás os motoristas podem economizar 38% por mês nos gastos com combustíveis, o que se torna muito representativo se o motorista rodar mais de 150 km por dia. “Na maioria das simulações, em cerca de seis meses os usuários do GNV pagam o investimento na instalação do kit, ampliando suas margens de lucro o restante do tempo”, completou Bruno.

O motorista de aplicativo José Sivaldo disse que trabalhou em uma empresa por 13 anos em que todos os carros da frota eram movidos à GNV e a economia muito grande. “Lembro que éramos proibidos de rodar com a gasolina, pois as despesas da empresa caiam bastante com o gás natural”, comentou.

Ele informou que decidiu instalar o GNV, pois um amigo que trabalha com o Uber reduziu os gastos com combustíveis em R$ 800 por mês quando instalou o kit GNV. “O combustível tem um peso enorme no nosso negócio e esperava esses incentivos da PBGás e da convertedora para poder retornar ao GNV, que é mais econômico, seguro e ainda ajuda o meio ambiente”, avaliou Sivaldo.

Bônus – As informações sobre o Programa de Incentivo ao GNV podem ser consultadas no endereço eletrônico www.pbgas.com.br ou no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), pelo 0800 281 0197.

Para receber o benefício, basta o motorista realizar a conversão e regularização de seu veículo no período de vigência do Programa de Incentivo ao GNV, em convertedoras credenciadas pela PBGás em João Pessoa (Extra Gás e GNV Prime) e Campina Grande (Maecio Serviços) e comparecer à PBGás, localizada na rua Antônio Rabelo Junior, 161, 12ª andar, no edifício Eco Business Center, com a documentação que comprove a conversão em uma das oficinas credenciadas.