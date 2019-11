Paraíbatec abre inscrições para 13 mil vagas em cursos profissionalizantes

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 14 de novembro de 2019 às 11:04.

Estão abertas até 30 de novembro as inscrições para 39 cursos profissionalizantes em 70 municípios da Paraíba do programa Paraíbatec da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia. São 13 mil vagas disponíveis para pessoas acima de 16 anos e com ensino fundamental completo.

Os editais foram lançados pelo governador João Azevêdo, no dia 29 de outubro, durante solenidade de formatura de 478 estudantes da rede pública estadual dos cursos MedioTec do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Os seis editais do Programa Paraíbatec disponibilizam vagas para 13 mil estudantes, e 447 profissionais técnicos para atuarem nos 39 cursos em 70 municípios da Paraíba. As inscrições do edital para os profissionais técnicos são até esta quinta-feira (14).

Os editais para seleção de 541 professores ainda não foram lançados. As inscrições são gratuitas. A lista de cursos disponíveis está disponível no link de cada edital. Confira abaixo.

O Paraíbatec foi estabelecido em regime de colaboração ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), com a finalidade de formar profissionais qualificados.

O programa traz uma oferta ampla de cursos na área de educação profissional e tecnológica, através da rede estadual de ensino do Governo do Estado da Paraíba.

A proposta é propiciar a interação entre escola, comunidade, mercado e os arranjos produtivos locais, por meio de ações articuladas de educação profissional e tecnológica, incentivando o retorno de jovens e adultos ao sistema escolar e proporcionando a elevação da escolaridade, a construção de novos itinerários formativos e a melhoria da qualidade do ensino na modalidade de educação de jovens e adultos. Seu propósito maior, além da formação acadêmica, é a inserção de seu público no mercado de trabalho, através do Programa Primeira Chance.