Paraibano é reeleito para dirigir a Associação de Membros dos TCEs

Em Assembleia Geral, realizada durante o 1º Congresso Internacional dos Tribunais de Contas (CITC), esta semana, a diretoria e o conselho fiscal da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) foram reeleitos por aclamação para o biênio 2020/2021, com a dispensa dos votos em cédula.

O presidente conselheiro Fábio Nogueira (TCE-PB), em breve manifestação, agradeceu o empenho de todos os dirigentes da entidade e falou de suas expectativas iniciais para a próxima gestão: “elevar a um patamar superior o grau de aperfeiçoamento do Sistema”, destacou.

Antes da eleição, a Assembleia Geral, composta por conselheiros e conselheiros substitutos dos 33 Tribunais de Contas do Brasil, aprovou a alterações propostas no Estatuto da Instituição, que estabelecem mudança do endereço da sede e aumenta para 5 o número de diretores.

“É importante reforçar as diretorias da Atricon. Dada à crescente demanda, precisamos compartilhar tarefas”, justificou o conselheiro Fábio.

A plenária aprovou também a projeção orçamentária da entidade para o próximo ano.

O presidente Fábio registrou ainda o bom resultado do I CITC, que reúne em Foz do Iguaçu cerca de 800 participantes dos 33 Tribunais de Contas do Brasil. “É muito difícil um Congresso de 4 dias manter todas as salas lotadas. Isto nos dá otimismo para incrementar ainda mais nossos eventos”, disse.