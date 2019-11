Paraíba vence em 4 categorias no Concurso de Desenho e Redação da CGU

A Paraíba é destaque na premiação do 11º Concurso de Desenho e Redação da Controladoria-Geral da União (CGU). Escolas, estudantes e professores paraibanos estão entre os melhores do país, com trabalhos premiados em quatro categorias.

O resultado foi publicado no Diário Oficial da União, no último dia 6. Esses trabalhos também já estão entre os selecionados na edição estadual do concurso, promovida pela CGU, Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Fórum Paraibano de Combate à Corrupção (Focco-PB).

Nesta edição do concurso, a Paraíba teve o maior número de escolas e estudantes participantes de todo o país, fruto de intensa mobilização das secretarias de Educação do Estado e municípios e demais parceiros públicos e privados.

Foram cerca de mil escolas inscritas e 194 mil estudantes mobilizados, número que representou 23,73% do total de estudantes mobilizados nacionalmente. Segundo Rodrigo Paiva, Auditor da CGU, o mais importante foi a oportunidade criada pelo Concurso para a discussão nas salas de aula sobre o tema: “mobilizamos milhares de estudantes no estado que, por meio do Concurso, puderam refletir sobre ética e cidadania”, disse ele.

De acordo com o edital, serão premiados os três melhores trabalhos em cada categoria, sem distinção de posição. Os vencedores nas categorias com trabalhos do tipo “Desenho” e “Redação” do Ensino Fundamental e Médio, incluindo EJA, serão premiados com tablets e certificados de premiação e reconhecimento emitido pela CGU, Os professores orientadores dos estudantes autores dos três melhores trabalhos selecionados por categoria receberão um tablet e um certificado de premiação e reconhecimento emitido pela CGU.

Na Categoria “Escola Cidadã”, serão premiados os três melhores trabalhos do tipo “Plano de Mobilização” sem distinção de posição, com notebooks e um certificado de premiação e reconhecimento emitido pela CGU.

Etapa Estadual

O tema do concurso é “Faça o que é certo ainda que ninguém veja”. Passada essa etapa nacional, haverá a seleção estadual, que terá correção local e premiação específica. Todos os inscritos estão participando automaticamente.

São alunos matriculados do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, concorrendo através de desenhos, e estudantes do 6º ano do fundamental ao 3º do médio e de Educação de Jovens e Adultos (EJA) concorrendo com redações.

Na etapa estadual, serão premiados 13 vencedores (um de cada ano), elencados em categorias. Se houver vencedor paraibano na etapa nacional, ele estará, automaticamente, entre os 13 premiados da etapa estadual, um de cada série.

Os estudantes do ensino fundamental que obtiverem os melhores resultados receberão tablets. Já os alunos do ensino médio e do EJA serão premiados com um curso de português do Centro Zarinha, parceiro do evento.

Nessa terça-feira (12/11), o coordenador do Focco-PB, o promotor de Justiça Leonardo Quintans, reuniu-se com representantes do MPPB, Reynaldo Serpa; da CGU, Rodrigo Paiva e Fernando Albuquerque, e do Centro de Cultura Zarinha, professor Francisco Fernandes para definir detalhes da etapa estadual.

Ficou acordada que a divulgação do resultado será feita no próximo mês de dezembro e a cerimônia de premiação ocorrerá no dia 3 de fevereiro, no Auditório do Ministério Público da Paraíba.

Os premiados da Paraíba:

Categoria 3º ano do ensino fundamental – DESENHO: Aluno: José Rennan Santos Alves – Professor: Manuel Gonçalves Carlos Neto, Escola: EMEIF Joaquim Pereira Lima, Município: São José de Piranhas;

Categoria 4º ano do ensino fundamental – DESENHO: Aluno: Nicolas Klebson de Farias Silva, Professor: Maria José C. Martins da Silva, Escola: EEEF Inácio Claudino, Município: São Vicente do Seridó;

Categoria EJA – Redação, Aluno: Welington Lucas Mendes Lira, Professor: Thamires da Silva Melo, Escola: ECI Francisco de Assis Gonzaga, Município: Prata;

Categoria Escola Cidadã – Plano de Mobilização, Escola: ECI Dr. Silva Mariz, Município: Marizópolis.