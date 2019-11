Paraíba ganha destaque pelo aumento nas doações de órgãos e transplantes

A Câmara Municipal de Campina Grande realizou nesta terça-feira (5) uma audiência pública para discutir a política de doação de órgãos e tecidos na Paraíba.

Além disso, foi discutido o trabalho a ser realizado pela Frente Parlamentar Permanente da Doação de Órgãos e Tecidos.

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local, o secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, destacou que a Paraíba ganhou destaque pelo aumento nas doações de órgãos e transplantes.

– A audiência pública na Câmara Municipal foi no sentido de estimular a sociedade de Campina Grande na doação de órgãos, que tínhamos um índice baixíssimo na Paraíba. Quando assumimos, em 29 de abril, havia um desempenho muito ruim na Paraíba em relação à doação de órgãos, como no número de transplantes. Após medidas administrativas, observamos um aumento acentuado que fez com que a Paraíba hoje fosse citada, inclusive, no evento em Campinas como estado que mais cresceu em número de doação de órgãos e transplantes no país – concluiu.