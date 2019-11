Para surdos e cegos: Cine Banguê Acessível exibe longa paraibano ‘Ambiente familiar’

Na próxima terça-feira (26), a partir das 14h, a Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) dará início ao projeto ‘Cine Banguê Acessível’, que contará com exibição de filmes para surdos e cegos (com legenda, audiodescrição e LIBRAS na tela), no Cine Banguê. Esta primeira sessão vai exibir o longa-metragem paraibano ‘Ambiente familiar’, do cineasta Torquato Joel. A entrada é gratuita.

“Esta sessão representa um marco histórico para a sociedade paraibana”, declarou Nézia Gomes, presidenta da Funesc. “Este projeto fortalece a luta pela igualdade social e pela potencialização dos mecanismos de acessibilidade com relação à produção cultural”.

A estreia do ‘Cine Banguê Acessível’, que contará com filme legendado, LIBRAS na tela e audiodescrição, é voltada para cegos e para surdos que têm o Português como segunda língua.

A sala de exibição também conta com quatro lugares reservados para cadeirantes e duas para obesos, conforme a presidenta Nézia Gomes. “A acessibilidade é um dos focos dessa gestão estadual e, especificamente, da Funesc”, finalizou ela.