Para prefeito de JP, cenário nacional vai interferir pouco nas eleições de 2020

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PV), voltou a comentar, durante entrevista à uma emissora de rádio local, as eleições de 2020. De acordo com ele, o cenário nacional terá pouca influência no cenário das eleições municipais do próximo ano.

Segundo Luciano, pode ser que essa não-influência, defendida por ele, mude, “mas quando você coloca a eleição municipal, ela é diferente da eleição estadual, que vem casada com a eleição nacional. Na eleição municipal as pessoas querem saber do seu dia a dia, dos resultados que estão melhorando a sua vida”, completou.

Ainda de acordo com Cartaxo, em 2020 sua base irá ao processo eleitoral mostrando o que foi feito no período do seu mandato e apresentando o que é pretendido para o futuro de João Pessoa.

“Nós vamos aguardar esse cenário todo ser desenhado, mas, sem abrir mão de fazer pelas pessoas, essa é a grande questão”, finalizou.