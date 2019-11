Palhaço Pipoca anima tarde de domingo na Praça da Independência

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 10 de novembro de 2019 às 9:28.

O palhaço Pipoca irá invadir a Praça da Independência neste domingo (10) com seu espetáculo Brincadeiras de Clown, a partir das 16h. A apresentação é promovida pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da sua Fundação Cultural (Funjope).

Num espetáculo cheio de números circenses, o palhaço Pipoca traz dentro da sua mala de viagem brincadeiras e alegria para toda a criançada, despertando, assim, a imaginação de todos.

Se apresentando como palhaço desde 2014, o artista Jonathan Silva, que interpreta o palhaço Pipoca, explica que o público pode esperar um espetáculo que faz um resgate a cultura do circo. “Como artista pessoense, esses espaços públicos são muito importantes para o incentivo a cultura da cidade”.

AnimaCentro – É um projeto que oferece programação gratuita e tem o objetivo de fortalecer as artes cênicas, de valorizar os artistas locais e os espaços históricos revitalizados pela atual gestão. Aberto para o público de todas as idades, a programação conta com espetáculos de dança, teatro, música e exposições em dez polos.