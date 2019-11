Padre e ajudante são feitos reféns no Cariri paraibano

Na zona rural de Cabaceiras, no Cariri paraibano, um padre e uma ajudante da igreja foram feitos reféns e tiveram o carro roubado nessa terça-feira (26).

O crime ocorreu em uma estrada que liga os municípios de Boa Vista e Cabaceiras.

O pároco de Boa Vista, padre João Bosco, e a ajudante da Paróquia de Bom Jesus dos Martírios, a qual teria dado uma carona, foram seguidos por quatro suspeitos armados que estavam em um outro carro.

Eles foram levados até a cidade de Boqueirão, foram amarrados e feitos reféns pelos suspeitos.

Os criminosos exigiram que as vítimas deitassem no chão e olhassem para baixo enquanto eles fugiam com o carro usado pelo padre, que pertencia à Paróquia de Boa Vista, um veículo Saveiro de cor prata e placa QSL-9420.

Conforme a Polícia Civil, este é o terceiro assalto que acontece na mesma região em menos de dois meses.

Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.