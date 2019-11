Padre destaca programação em Campina da III Jornada Mundial dos Pobres

O padre Sérgio Leite, vigário episcopal da Caridade, Justiça e Paz da Diocese de Campina Grande, comentou o momento de celebração da Santa Missa na Feira Central e jantar com moradores de rua nessa terça-feira (12) e citou que foi muito bonita a integração de várias paróquias nessa programação.

Ele destacou que nesta quarta-feira (13) haverá a reflexão da carta do Papa Francisco que traz como tema “A esperança dos pobres jamais se frustrará” e conclamou as pessoas para que participem do momento, a partir das 19h30, no Teatro Municipal Severino Cabral.

O padre convidou a população para participar do seguimento da programação na quinta-feira (14), com um momento que acontecerá no Instituto São Vicente de Paulo, no sábado (16) com a celebração no Santuário de Divina Misericórdia com um momento memorial das pastorais da Criança e da Pessoa Idosa e no domingo (17), com a celebração que ocorrerá na Fazenda do Sol.

– Precisamos ser sempre lembrados daquilo que é a nossa essência e missão, e o papa tem nos ajudado a refletir sobre o que é a nossa essência. Nesses dias fizemos uma proposta para refletirmos a carta que traz como tema este ano “A esperança dos pobres jamais se frustrará” e iniciamos esta semana na cidade de Fagundes, com participação de muitos fiéis. Ontem tivemos uma noite muito especial, onde nós celebramos com moradores em situação de rua – disse.