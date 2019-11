Padre Assis: preocupação da Igreja com os pobres é “marca indelével”

O padre José Assis Pereira, um dos palestrantes da mesa-redonda ocorrida no Teatro Municipal Severino Cabral dentro da programação da III Jornada Mundial dos Pobres, falou de como a Igreja Católica se preocupa com os pobres e tem sido uma voz profética.

Ele destacou que é uma “marca indelével” a preocupação que a Igreja Católica tem com os pobres na América Latina.

Padre Assis, em entrevista à Rádio Caturité FM, afirmou que os pobres vêm se configurando com novos desafios e o compromisso da Igreja é “tocar o corpo de Cristo tocando o corpo do pobre”.

Também citou que a Igreja de Campina Grande também apresentou sempre um compromisso especial com os pobres, com Dom Manoel, Dom Luís e agora com Dom Dulcênio.

– Nossa tarefa era de fazer uma contextualização da opção preferencial pelos pobres no nosso continente latino-americano, isso é uma marca indelével. Ao longo dos 50 anos após o concílio, tivemos em Campina Grande dois grandes bispos (Dom Luís e Dom Manoel) que percorreram quase 50 anos – disse.