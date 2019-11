Ovacionado em entrega das casas do Aluízio Campos, ex-senador agradece acolhida

Citando os ex-presidentes Dilma Rousself (PT), Michel Temer (PMDB) e o atual gestor do país, Jair Bolsonaro (PSL), o ex-senador Cássio Cunha Lima (PSDB) destacou a importância do ‘Programa Minha Casa, Minha Vida’, do governo federal, que possibilitou a construção de mais de quatro mil casas no Complexo Aluízio Campos, em Campina Grande.

A entrega das casas aconteceu na manhã desta segunda-feira (11) com a presença do presidente Jair Bolsonaro e várias lideranças políticas do Estado, entre eles, Cássio, a senadora Daniella Ribeiro e a vice-governadora do Estado, Lígia Feliciano (PDT).

O tucano foi ovacionado pela população, que estava na solenidade, e ganhou afagos do presidente: “Ele não é mais patrimônio de Campina Grande, é do Brasil. Ele tem mais 40 anos para trabalhar por nós.”

O ex-senador foi aplaudido pela população e agradeceu, em entrevista, a recepção calorosa que recebeu durante o evento.

– Quero, nesse instante, não apenas parabenizar os responsáveis, mas agradecer a Deus pelo que me aconteceu. A acolhida que recebi tão fraterna e calorosa dos que estavam lá me proporcionou esse momento inesquecível – comemorou.