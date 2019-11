Outro deputado da Paraíba vai se licenciar do mandato

Mais uma licença na Assembleia Legislativa da Paraíba. O deputado Inácio Falcão (PCdoB, foto) deverá se afastar por quatro meses e abrir espaço para o suplente Trocolli Junior (Podemos).

“Estou me programando, porque sou portador de diabetes e tenho problema de retinopatia ocular. E minhas taxas estão muito elevadas. O (meu) médico está muito preocupado com as minhas taxas. Estou precisando fazer uma bateria de exames em Campina Grande, para realmente ter o medicamento certo para combater essa patologia, ou amenizar essas taxas”, discorreu o parlamentar à Coluna.

Perguntado se a sua saúde permite manter a candidatura a prefeito, Inácio respondeu: “Claro, claro. Isso é só controle e fazer consultas periódicas. Mas estou me conscientizando disso, fazendo o controle de todas as taxas”.

*fonte: coluna Aparte, assinada no paraibaonline pelo jornalista Arimatéa Souza.

