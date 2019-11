Operação Papel Timbrado: Gaeco cumpre mandatos em JP, Santa Luzia e Pernambuco

Na manhã desta quinta-feira (21) foi deflagrada a quinta fase da Operação Papel Timbrado. A ação foi realizada pelo Grupo de Atuação Contra o Crime Organizado (Gaeco) em parceria com o Ministério Público do Estado da Paraíba (MPPB), a Delegacia de Combate ao Crime de João Pessoa, o GAECO do estado de Pernambuco, a Promotoria de Santa Luzia e a Polícia Militar, através da sua tropa de choque.

A nova etapa tem como objetivo combater crimes de fraude em licitação e desvio de recursos públicos em João Pessoa, Santa Luzia e Recife, no Pernambuco.

As investigações apontaram que empresários investigados, em conluio com o então chefe da Divisão de Conservação e Melhoramento (DCM) do DER-PB e integrantes da Comissão Permanente de Licitação, fraudaram, em 2013, o procedimento licitatório referente à construção do aterro de acesso à ponte sobre o Rio Estivas (PB-041), contribuindo para desvio e apropriação de recursos direcionados à obra. O prejuízo aos cofres públicos é estimado em R$ 145 mil reais.

Mandados – Os mandados foram direcionados, em João Pessoa, à sede do DER e às residências de mais três envolvidos, entre os quais, servidores.

Em Santa Luzia, a ação aconteceu na sede da empresa Consultoria e Construções Santa Luzia. Por, em Recife, na residência do então engenheiro da empresa Monte Belle, supostamente beneficiada na licitação fraudulenta.