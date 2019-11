Operação detém oito suspeitos de tráfico de drogas em três cidades paraibanas

A Operação República, deflagrada pela Polícia Militar para reforçar a segurança no feriadão, deteve oito suspeitos de tráfico de drogas, nessa sexta-feira (15), em ações realizadas em três cidades paraibanas. Foram retiradas de circulação, drogas do tipo cocaína, maconha, crack e também comprimidos psicotrópicos.

Em João Pessoa, a PM prendeu um casal com 82 porções de cocaína, 38 trouxas e meio tablete de maconha, dinheiro e várias embalagens para armazenar drogas para a venda, em uma ação realizada ao lado do campo dos Palmares, durante à noite, no bairro dos Funcionários II. O homem, de 40 anos, e a mulher, de 31, foram apresentados pelos policiais da 5ª Companhia do 5º Batalhão na Central de Flagrantes, no Geisel.

Ainda na Capital, os policiais do 5º Batalhão apreenderam 41 embalagens com cocaína, 177 comprimidos entorpecentes, dinheiro e um revólver, durante incursão policial realizada na localidade conhecida como “invasão São Rafael”.

Dois suspeitos, de 47 e 31 anos, foram presos em flagrante. No bairro do Cristo Redentor, um adolescente de 17 anos foi apreendido pelos policiais do Regimento de Polícia Montada (RPMont) com quase meio quilo, 135 pedras de crack, uma balança de precisão, 30 comprimidos e munições de revólver.

As outras apreensões dessa sexta-feira foram registradas no Sertão do estado. Em Patos, dois suspeitos, de 32 e 20 anos, foram flagrados com 32 papelotes de cocaína prontos para a venda, após abordagem realizada pelos policiais da Ronda Ostensiva Tática com Apoio de Motocicletas (Rotam), nos becos da localidade conhecida como Rua do Meio.

No município de Coremas, um jovem de 19 anos foi preso com pedras de crack e trouxas de maconha, em um beco, onde ele estaria comercializando os entorpecentes.

As ações contra o tráfico de drogas devem continuar neste sábado e também no domingo, dentro do plano da Operação República.

Apreensão de armas – A Polícia Militar também apreendeu 15 armas de fogo, nessa sexta-feira (15), nas cidades João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Belém do Brejo do Cruz, Gado Bravo, Boqueirão, Vieirópolis, Bayeux e Serra da Raiz.

Desde a noite da última quinta-feira (14), a corporação vem atuando com um forte esquema de segurança para aumentar a presença policial em locais estratégicos.