Operação Amigos do Rei cumpre mandados de busca e apreensão na Paraíba

A Polícia Federal na Paraíba deflagrou, na manhã desta quarta-feira (13), em conjunto com a CGU/PB e MPF/PB, a Operação Amigos do Rei, com objetivo de combater o desvio de recursos públicos diante de concessões irregulares de parcelas de terras nos projetos de assentamento do Incra no Estado da Paraíba.

A operação contou com a participação de 60 policiais federais, sendo realizado o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, bem como no Incra/PB.

Dois servidores do Incra tiveram o afastamento do cargo público decretado pela Justiça Federal, sendo um deles o ex-superintendente substituto do órgão.

A Justiça Federal decretou, ainda, o bloqueio de mais de R$ 148 mil das contas dos investigados. As ordens foram expedidas pela 16ª Vara da Justiça Federal na Paraíba.

Entenda o caso

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União receberam notícia anônima no sentido de que um servidor, que ocupava o cargo de chefe-substituto da Divisão de Desenvolvimento da Superintendência Regional do Incra na Paraíba, com ciência do ex-superintendente substituto, estaria beneficiando familiares e pessoas próximas de seu círculo pessoal, no sentido de conceder lotes de terra, em assentamentos, para pessoas que não preenchem os requisitos legais. Além dos lotes, milhões de reais foram concedidos para financiar o desenvolvimento das parcelas de terra.

Estima-se um prejuízo superior a R$ 9 milhões, apenas no período de janeiro de 2018 a maio de 2019.

Os investigados responderão pelos crimes de falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema de informações e peculato, cujas penas, somadas, poderão alcançar mais de 20 anos de reclusão.

O nome da operação, Amigos do Rei, é uma alusão à forma ilícita de agir de ex-gestores do Incra/PB, no sentido de beneficiar familiares e amigos para obtenção de parcelas de terras e créditos.