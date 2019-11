O que é destaque na nova edição da revista IstoÉ

Capa

Delfim Netto. O otimista

Mira na caserna: desprezados por Bolsonaro, generais estão sendo procurados por políticos que desejam o poder

Os melhores amigos. Pesquisas mostram que os cachorros têm capacidade de afeto e podem amar com seres humanos

A tática de Toffoli. As modificações do ministro no julgamento que pode por fim às investigações contra Flávio Bolsonaro