“O importante é doar sem olhar a quem”, diz coordenadora de coleta do Hemocentro-CG

A coordenadora da coleta de sangue do Hemocentro de Campina Grande, Larissa Nogueira, afirmou que a doação de sangue é um ato altruísta que salva vidas. Ela destacou que as pessoas se tornam doadoras de sangue quando se colocam no lugar do outro e percebem que um dia podem precisar da doação de sangue.

Nessa segunda-feira, 25, foi comemorado o Dia do Doador de Sangue, e o Hemocentro realizou uma programação especial para homenagear aqueles que procuram fazer o bem sem olhar a quem.

Segundo Larissa, para se tornar doador o interessado precisa estar bem alimentado, ter acima de 50 quilos, ser maior de idade e não apresentar nenhum problema de saúde.

– A gente precisa entender que existe uma palavra que se chama empatia e no momento em que a gente se coloca no lugar do outro e percebe que a gente pode precisar de sangue, a gente se torna doador. O importante é doar sem olhar a quem – disse.