Novo secretário da PMCG mandou recado aos demais prefeitáveis

No seu discurso como novo secretário de Planejamento, nesta segunda-feira, o deputado licenciado Tovar Correia Lima (PSDB) sublinhou que “esse grupo (base governista local) que está aqui, todas as vezes que nós nos demos as mãos nós vencemos as eleições”.

E acrescentou que atuará na gestão com “foco, determinação e disciplina”.

*Com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza

Veja imagens da solenidade de posse de Tovar, realizada no auditório do Ipsem.