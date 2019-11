Natal Sem Fome pretende arrecadar 200 toneladas este ano na Paraíba

Já está funcionando, na Praça da Bandeira, centro de Campina Grande, o ponto de coleta para mais uma edição do projeto social Natal Sem Fome. A arrecadação ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Segundo um dos coordenadores do projeto, o professor Tony Ambientalista, a meta deste ano é arrecadar 200 toneladas. A informação foi dada durante entrevista à Rádio Campina FM.

– Ano passado conseguimos 135 toneladas, juntando todo o montante arrecadado no Estado, e conseguimos atender 60 cidades com mais de 10 mil cestas básicas entregues. Em 2019 nossa expectativa é arrecadar 200 toneladas e atender 70 cidades, com média de 13 mil cestas básicas – disse.

O projeto recebe doações de roupas, calçados, brinquedos, mas especialmente de alimento, que podem ser entregues até o dia 24 de dezembro.

O critério para a distribuição dos produtos é a vulnerabilidade social das famílias, sendo feito, anteriormente, um cadastramento dos contemplados.