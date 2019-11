“Natal na Usina” será lançado nesta quinta-feira em João Pessoa

Nesta quinta-feira, 28, será lançada a programação de 2019 do “Natal na Usina”, que acontece na Usina Cultural Energisa, no bairro Tambiá, em João Pessoa.

O lançamento vai contar com a presença do presidente da Energisa no estado, Ricardo Charbel, além de apresentação da nova marca da Usina Cultural e um pocket show.

Em sua 6ª edição, o “Natal na Usina” é realizado pela Energisa Paraíba, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cidadania.

Entre artistas, fornecedores e feirantes, cerca de 1.700 profissionais estão envolvidos nesta edição, que vai de 6 a 29 de dezembro. A expectativa de público é de 25 mil pessoas e de uma injeção de R$ 1,5 milhão na economia de João Pessoa.

A Usina Cultural Energisa é um dos equipamentos culturais mais importantes da capital e, por meio do “Natal na Usina”, nos últimos seis anos gerou uma estimativa de cerca de oito milhões de reais de impacto no PIB da Paraíba.

Desde o início, o evento já envolveu mais de quatro mil profissionais, e recebeu um público superior a 90 mil visitantes.

O “Natal na Usina” é o maior evento natalino da capital e uma grande mostra da cultura paraibana.