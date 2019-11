“Natal na Usina” em João Pessoa conta com novidades e atrações imperdíveis

Realizado na Usina Energisa, o “Natal na Usina” chega a sua 6ª edição, em João Pessoa, trazendo a magia do mês natalino, com uma forte programação cultural, que é uma verdadeira vitrine das artes paraibanas. Para marcar esta edição, a Usina Energisa simplificou seu nome e lançou uma nova logomarca.

De 6 a 29 de dezembro, o público terá acesso a uma programação especial e gratuita, que foi preparada para celebrar o período com muita música e atrações culturais, sempre das quintas aos domingos, durante todo mês de dezembro.

A programação do “Natal na Usina” será aberta pela cantora Cátia de França, que, no dia 6, sobe ao palco com um show que marca os 40 anos do lançamento do seu primeiro LP. Lançado em 1979, “20 palavras ao Redor do Sol” é composto por músicas baseadas em poemas do escritor João Cabral de Melo Neto.

Os artistas Seu Pereira e Coletivo 401, Totonho, Os Fulano e Cabruêra são os outros grandes nomes da cena musical paraibana que vão se apresentar na Tenda da Música, um espaço repaginado, ao ar livre. Os shows no espaço serão nas sextas e sábados.

Além da Tenda da Música, a Sala Vladimir Carvalho e o Café da Usina, espaços já tradicionais do “Natal na Usina”, também contarão com muitas atrações. Nathalia Bellar, Toninho Borbo, Sandra Belê, Val Donato, Polyana Resende e Macumbia são presenças confirmadas nos anexos.

E a Mostra de Coral e o Concurso de Presépios, tradicionais no “Natal na Usina”, continuam na programação, que também terá a encenação do espetáculo “Auto do Rei”, do Coletivo Porta Cênica, além de manifestações culturais como cordel e repente, e o famoso Baile Afro.

Transmissão ao vivo e hotsite

Os shows da Tenda da Música e da Sala Vladimir Carvalho serão transmitidos ao vivo pelas redes sociais da Rádio Tabajara, que também fará transmissão no rádio, nas frequências 1.110 AM e 105,5 FM.

Com essas transmissões, a organização do evento estima impactar cerca de 100 mil pessoas, número que comprova o caráter relevante do “Natal na Usina” para a difusão da cultura paraibana.

Para quem não quer perder nada do evento, toda a programação do “Natal na Usina” está disponível no hotsite http://natalnausina.com.br.

O “Natal na Usina” é realizado pela Energisa Paraíba, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cidadania.