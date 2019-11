Natal Iluminado em Campina Grande começa nesta sexta-feira

Em entrevista à Rádio Correio FM, a secretária de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Rosália Lucas, deu detalhes sobre a programação de Natal deste ano na Rainha da Borborema.

De acordo com ela, a abertura oficial do Natal Iluminado é nesta sexta-feira, 29, iniciando com a Caravana da Coca-Cola, que saíra do Supermercado Rede Compras, por volta das 17h30.

Segundo Rosália, a Caravana vai passar com o Papai Noel por diversos bairros de Campina Grande, e, às 19h, é inciada a abertura oficial e acendimento da árvore próximo ao Monumento Os Pioneiros da Borborema, às margens do Açude Velho, um dos principais pontos turísticos do município.

A secretária destacou ainda que o evento vai contar com queima de fogos e com a presença do prefeito Romero Rodrigues (PSD).

“A partir de amanhã teremos, de quinta a domingo, programação cultural na árvore para receber as famílias que vem à Campina Grande, os turistas que vem visitar o nosso Natal e a programação”, completou.

Por fim, ela pontuou que o mês de dezembro em Campina Grande vai ter mais de 100 apresentações por toda à cidade, sejam em igrejas, Teatro Municipal, Teatro Facisa, dentre outros.

“A programação completa é divulgada no www.vivacampina.com.br, que é o nosso portal turístico oficial”, finalizou.