Na FIEP, empresários são capacitados para atuar com exportação

“Exportação”. Este tema reuniu vinte e quatro empresários para uma capacitação promovida nesta quinta-feira (28) no prédio da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEP) do município de João Pessoa. A atividade, envolvendo teoria e prática, foi ministrada pelo consultor Leonardo Barra Nova.

Com formação em administração e habilitado em Comércio Exterior, Barra Nova abordou sobre Comércio Mundial; Estrutura do Comércio Exterior Brasileiro; Fluxo da Exportação; Planejamento da Exportação; Documentos do Comércio Internacional; e Formação do Preço para Exportação.

Segundo a FIEP, este tipo de evento tem sido importante para o fortalecimento, ao longo das últimas décadas, do segmento industrial em toda a Paraíba, visto que estimula o processo de internacionalização de micro, pequenas e grandes indústrias.

A capacitação reuniu representantes das seguintes empresas: