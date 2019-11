Mutirão de consultas com urologistas no HU de Campina Grande acontece nesta terça

Para abraçar a Campanha Novembro Azul, o Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), da Universidade Federal de Campina Grande e vinculado à Rede Ebserh, vai realizar amanhã (12) um mutirão de consultas com urologistas.

Durante todo o dia, a equipe de Urologia do HUAC irá realizar cerca de 240 atendimentos. Os pacientes que participarão do mutirão realizaram seus cadastros no dia 05 deste mês.

Será um dia voltado à conscientização da prevenção do câncer de próstata. O Centro de Assistência Especializada de Saúde e Ensino (Caese) vai contar com decoração alusiva ao Novembro Azul; o evento terá também um trio de forró pé de serra e coffee break.

Nos meses de novembro e dezembro, além das 240 consultas realizadas no mutirão, vão ser atendidos o excedente de 110 pacientes. Estes também já realizaram a marcação prévia no dia 05 de novembro.

Câncer de Próstata

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. A estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA) para este ano é de 68.220 novos casos de câncer de próstata. Já para a Paraíba, o número é de 1.170 ocorrências.

Segundo o INCA, o câncer de próstata é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos.

Contudo, o médico André Brasileiro explica que a melhor forma de realizar o diagnóstico precoce é procurar o urologista a partir dos 45 anos, quando o paciente tem histórico de câncer na família, e, a partir de 50 anos, para a população em geral. “Nós advogamos que a prevenção seja realizada desde cedo porque o câncer de próstata é assintomático, silencioso em seu início”, comentou.

A melhor maneira de minimizar as chances de se ter câncer de próstata é possuir um estilo de vida saudável: fazer atividades físicas, tomar sol nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde, ter uma alimentação balanceada, com muita fibra, e evitar alimentos com gordura animal.

Para os casos descobertos em fase inicial a taxa de cura é de mais de 90%.