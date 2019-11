Mundo Senai apresenta tecnologia e processo de formação para a indústria

Será realizada nos próximos dias 21 e 22 de novembro mais uma edição do Mundo Senai.

O objetivo do evento é mostrar para empresários, estudantes de escolas públicas e privadas as profissões industriais e as contribuições na formação profissional de jovens e adultos.

O evento ocorre no país inteiro, e na Paraíba serão realizadas nas unidades do Senai de Tecnologia Automação Industrial, em Campina Grande, e no Centro de Formação José William Montenegro Leal, em Bayeux, no dia 21, e no Instituto Senai de Tecnologia Têxtil, em João Pessoa, no dia 22.

Durante entrevista à Rádio Campina FM, o gerente executivo de Educação Profissional e Tecnologia do Senai, Janildo Sales, disse que o evento é importante para divulgar as ações da instituição na educação profissional, em tecnologia e inovação, além da educação básica e gestão empresarial.

O gestor ainda comentou a estrutura educacional do Senai na formação de trabalhadores para a revolução industrial 4.0.

– Vivemos um momento onde se pede muito que pensemos, enquanto educador e sistema indústria, essa revolução e tecnologia que chegou e não volta mais. Temos que pensar essas novas tecnologias como forma de proporcionar uma melhor qualidade de vida para a comunidade, o que já chamamos de 5.0. O Senai tem estado atento a essas inovações e mudanças tecnológicas e estamos com uma grande estrutura, no Senai da Prata, nas áreas de metal-mecânica, eletroeletrônica, tecnologia da informação e comunicação, entre outros – disse.

Janildo destacou ainda que, um dos mais recentes cursos da instituição, é o da unidade móvel de sistema de energias renováveis. Esta é a segunda unidade móvel do Brasil e a primeira do Nordeste.

– É uma carreta com toda a infraestrutura tecnológica, para que possamos capacitar e formar profissionais para atender esse mercado que é pujante e tende a promover o desenvolvimento econômico do Estado – disse.

Ainda durante o evento Mundo Senai, serão apresentadas as novas propostas para o ensino médio, que deve ser implantado a partir de 2021, e que visa à profissionalização e capacitação técnica dos alunos.

Para participar do evento não é preciso fazer inscrição. Para outras informações basta ligar para algumas das unidades: Campina Grande (83) 3182-3700, João Pessoa (83) 3044-6611, e (83) 2108-8700 Bayeux.