Mundo Senai acontece na próxima esta semana em Campina Grande

O coordenador de Educação do Senai Campina Grande, Caio César, afirmou que o evento Mundo Senai acontece no próximo dia 21, das 7h às 11h e das 13h às 17h, em nível nacional, com o intuito de mostrar ao público em geral as tecnologias, oficinas e cursos da instituição através de visitas marcadas e guiadas.

Ele destacou que muitos alunos se interessaram pela instituição, após a visita realizada durante o Mundo Senai.

Caio frisou que o Senai possui a unidade do Distrito Industrial e a unidade da Prata, em Campina Grande, e está à disposição daqueles que quiserem se inscrever em qualquer curso ofertado pela instituição.

– O Senai está com as portas abertas. É um evento em nível nacional, onde o Senai no dia 21 vai abrir as portas e mostrar as tenologias, oficias, cursos e toda a sua qualidade na educação – disse.