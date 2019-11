Mulher é agredida por marido da vizinha após aconselhá-la sobre casamento

Um caso de agressão física foi registrado por uma mulher em Lagoa Seca que, após mandar uma mensagem pelo aplicativo whatsapp para sua vizinha, foi espancada pelo marido dela.

Segundo informações policiais, a confusão teria acontecido porque Maria Claudiana Demétrio de Farias havia “aconselhado” a vizinha que dizia estar insatisfeita no casamento.

Em entrevista a uma emissora de rádio, a vítima conta como o marido da vizinha a agrediu com socos.

– Ele estava me esperando na esquina do meu comércio. Quando o mototáxi parou, ele começou a me socar e me agredir. Domingo passado fui almoçar com minha sobrinha e um cliente meu e ela dizia que queria se libertar, que estava infeliz no casamento. Eu apenas disse que ela lutasse pelo que ela queria – detalhou.

A mulher foi levada ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande e registrou boletim de ocorrência.